CORUMBÁ Preso em assentamento rural homem que agrediu mulher com 47 facadas Ele estava escondido no Assentamento Taquaral, área rural de Corumbá

Homem que agrediu a mulher com 47 facadas foi preso na quarta-feira (16) na área rural de Corumbá. José Ronaldo das Dores Lima estava escondido em barraco de madeira nos fundos da residência do Assentamento Taquaral quando foi encontrado por investigadores.

Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, as buscas pelo suspeito começaram logo depois de um mandado de prisão ter sido expedido contra ele.

Os investigadores foram até os assentamentos rurais do município, mas os familiares disseram que o homem não estava.

Os policiais encontraram bicicleta parecida com a que o homem utilizava e intensificaram as buscas pelo matagal até que encontraram Lima escondido em barraco de madeira. Ele foi imobilizado, preso e levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

O CRIME

O crime aconteceu no dia 9 de agosto depois de o casal ter brigado no período da tarde na residência em que moravam no Conjunto Guanabara.

Lima saiu de casa e voltou determinado a matar a mulher, de 21 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso há pouco mais de dois meses.

A vítima foi atingida com 47 golpes de faca no rosto, peito e braços. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conseguiu sobreviver.