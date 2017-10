CAPITAL DO PANTANAL Prefeito de Corumbá apresenta planejamento de eventos para 2018 Festival América do Sul, que está na 14ª edição, será realizado em maio do ano que vem

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB), apresentou o planejamento do calendário de eventos do município para 2018 e justificou a alteração de data da 14ª edição do Festival América do Sul para maio do ano que vem.

Conforme o prefeito, a crise econômica nacional gerou reflexos em Mato Grosso do Sul. "Tivemos, em comparação com o ano passado, um decréscimo na arrecadação. Nossa receita está 10% menor e os custos se mantendo no mesmo patamar em relação ao custeio da nossa máquina. Há uma folga bem menor de recursos para fazer investimentos ou para aplicação em qualquer outra possibilidade em que o poder público seja protagonista da ação", explicou Ruiter.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, por conta do cenário de crise econômica, a prefeitura teve de fazer uma série de ajustes e se viu obrigado a suspender algumas ações. "Tivemos de suspender o festival para o ano que vem, tivemos confirmado pelo Governo do Estado, que é o principal realizador com mais de 95% dos recursos, que não teremos este ano o festival, mas que será realizado no ano que vem", disse.

Ruiter afirmou ainda que a prefeitura pretende realizar, ainda este ano, o Festival Gastronômico Sabor das Américas (Fegasa) e o Pantanal Extremo. Em ambas as situações o município busca parceria com o Governo do Estado.

"Infelizmente, o município de Corumbá hoje não se encontra em dia com o Governo do Estado, isso impede a celebração de convênios, de qualquer uma das suas secretarias, para receber recursos. A prestação de contas foi realizada, mas considerada irregular pelo Governo do Estado em três convênios celebrados. Isso está impedindo a realização de outros convênios. Os repasses obrigatórios estão sendo feitos", completou.