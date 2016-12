Flagrante Polícia Federal prende três tentando

sair do Brasil com R$ 107 mil Dois dos presos já foram condenados por tráfico de drogas

Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Federal (PF) ao serem surpreendidos tentando deixar o Brasil com R$ 107 mil em espécie. Flagrante de levagem de dinheiro e evasão de divisas aconteceu ontem à tarde no posto de fiscalização da PF em Corumbá, na região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

De acordo com o Diário Corumbaense, casal mora na cidade boliviana de Puerto Suárez, enquanto o terceiro preso mora em Goiás. Os dois homem já foram condenados por tráfico de drogas e, usavam a conta bancária da mulher para armazenar o dinheiro proveniente do crime.

Ninguém assumiu ser o dono do dinheiro e a suspeita é de que o valor seria utilizado para compra de armas ou droga na Bolívia.

Conforme a Receita Federal, para sair do Brasil com valor em espécie que seja superior a R$ 10 mil ou o equivalente em outra moeda, deve ser declarado, gratuitamente, por meio do preenchimento da Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV).