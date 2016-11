Baía do Tamengo PMA apreende 800 litros de combustível contrabandeado da Bolívia em barco Barco estava atracado em Corumbá e nenhum suspeito foi identificado

Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu 800 litros de combustíveis contrabandeados da Bolívia, em um barco de alumínio atracado na baía do Tamengo, na noite de ontem, em Corumbá.

Material estava dividido em 16 galões. No momento do flagrante, não havia ninguém no barco e polícia fez buscas pelas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.

Suspeita é que os infratores tenham fugido ao avistar a fiscalização. Combustível foi apreendido e encaminhado para a Polícia Federal de Corumbá.

Importar, transportar ou armazenar produto ou substância tóxica, nociva a saúde humana ou ao meio ambiente é crime ambiental previsto em lei, com pena de um a quatro anos de reclusão.