DESAPARECIDO Pescador desaparece e bombeiros procuram homem no Rio Paraguai No local foram encontrados cigarro, bebida alcoólica e chinelo

Militares do 3° Grupamento de Bombeiros em Corumbá fizeram buscas no Rio Paraguai pelo trabalhador rural de 63 anos que desapareceu na noite de segunda-feira, 13, durante pescaria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi visto pela última vez, pescando em um barco que estava atracado no Porto Limoeiro, localizado às margens do Rio Paraguai, no perímetro urbano da cidade.

O caseiro do porto registrou boletim de ocorrência. Para a polícia ele relatou que na manhã seguinte à pescaria encontrou um par de chinelos, um maço de cigarros e uma bebida alcoólica onde o pescador estava.

Ainda conforme o caseiro, não é certeza que o amigo estava em outro lugar ou se havia se afogado. Diante da suspeita dos pertences deixado no barco atracado onde ele estava realizando a pescaria, foi levantada a hipótese de afogamento.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e está sendo acompanhado pela Polícia Civil.