CORUMBÁ Pedras rolam de barranco em ladeira e trecho de escadaria é interditado Escadaria dá acesso ao Porto Geral e a ladeira José Bonifácio em Corumbá

Escadaria que dá acesso à ladeira José Bonifácio e ao Porto Geral de Corumbá foi interditada pelo Corpo de Bombeiros por risco de desabamento de parte do barranco que fica em volta da escada, na manhã de hoje.

De acordo com os bombeiros, algumas pedras rolaram do barranco e o solo encontra-se com umidade. Por conta disso, trecho da escadaria, conhecida como escadinha da XV, foi interditado.

Bombeiros não conseguiram contato com a Defesa Civil Municipal e avisou o órgão estadual sobre a situação.