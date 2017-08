Violência Pai agride criança de 2 anos com soco no rosto e esfaqueia filho adolescente Homem também agrediu a esposa com socos e facadas, em Corumbá

4 AGO 2017 Por GLAUCEA VACCARI 12h:18

Homem de 28 anos agrediu a esposa, de 28 anos, e os dois filhos, de 2 e 12 anos, com socos e facadas, ontem, em Corumbá. Ele está sendo procurado pela polícia. De acordo com o site Diário Corumbaense, Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, na Avenida General Rondon. Conforme denúncia, homem estava na frente da residência ameaçando a família. Quando policiais chegaram ao local, suspeito já havia fugido. Menina de 2 anos estava com sangramento intenso no rosto, devido a lesões na boca e no nariz causadas por um soco desferido pelo pai. O menino de 12 anos foi esfaqueado pelo homem na perna e na mão direita. Já a mulher sofreu lesões no antebraço, no rosto e cortes nos dedos das mãos. Vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal. Polícia fez buscas pelo suspeito na casa de parentes, mas ele não foi encontrado. Equipes continuam na procura pelo homem.

