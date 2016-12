OPERAÇÃO DA PF Oficina que abria fundos secretos para esconder cocaína é alvo da polícia Equipe de 20 policiais cumprem cinco mandados, um deles de prisão

Oficina mecânica que produzia compartimentos secretos para esconder cargas de cocaína é alvo da Polícia Federal, na manhã de hoje. Operação batizada de ''Fundo Falso'' cumpre cinco mandados expedidos pelo poder judiciário, sendo um deles de prisão preventiva, em Corumbá.

De acordo com nota da PF, a ação tem como alvo empresário que usava o estabelecimento para auxiliar no crime de tráfico de drogas. Veículos tinham fundos falsos - chamados popularmente de ''mocó'', produzidos na oficina para transportar cocaína da Bolívia para o Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros.

O esquema começou a ser investigado em maio deste ano quando duas pessoas foram presas em flagrante, cerca de 30 quilos de cocaína e dois veículos foram apreendidos.

A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira empenha 20 policiais federais no cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e dois de busca e apreensão.