CORUMBÁ Mulher tenta atear fogo em objetos

e acaba com 80% do corpo queimado Marido da vítima estava no local e ajudou no resgate

8 FEV 2017 Por BRUNA AQUINO 10h:37

Mulher, de 38 anos, teve 80% do corpo queimado na madrugada de hoje, no bairro Aeroporto em Corumbá. Vítima teria tentado colocar fogo em objetos e acabou se queimando. Segundo o site Diário Corumbaense, a mulher estava com uma garrafa de álcool nas mãos e teria tentado colocar fogo em algumas objetos em um terreno abandonado, mas acabou sendo atingida pelas chamas. Ela teve as pernas, joelhos, tórax e região do pescoço completamente queimados. Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa onde permanece internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) em estado grave.

