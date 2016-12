INSEGURANÇA Mulher reage a assalto, leva soco

e tem dente quebrado Vítima teve a corrente arrancada do pescoço quando seguia por rua

Mulher, de 31 anos, reagiu a assalto, foi agredida com soco no rosto e acabou com um dos dentes quebrado. O ato de violência aconteceu por volta das 22h30min de ontem, na Rua 21 de Setembro, no Bairro Aeroporto, em Corumbá.

A vítima declarou para policiais que caminhava pelo local quando dois homens saíram de matagal e puxaram corrente que usava. Ela reagiu para tentar impedir de ter a joia levada, mas foi atacada com soco no rosto e teve um dente quebrado.

Os criminosos fugiram e a mulher denunciou o caso à polícia. Depois, foi levada para atendimento médico.