CONFUSÃO Mulher perde dois dentes em briga

com "rival" por bebida alcoólica Ela levou várias pancadas na cabeça da suspeita, que fugiu

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida em briga com outra garota na manhã de hoje, na Rua XV de Novembro com a Avenida General Rondon, em Corumbá. Ela perdeu dois dentes na confusão.

Equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que estava com vários hematomas pelo corpo e corte profundo no lábio superior.

Devido as várias pancadas na cabeça, ela estava desorientada. Populares testemunharam a discussão e disseram que ela foi agredida por outra mulher por causa de bebida alcoólica. Ela foi levada ao Pronto Socorro.