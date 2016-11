Resgate Mulher é picada por cobra

jararaca ao limpar banheiro Ela apresentava inchaço na mão direita, tontura e vômito

Mulher de 32 anos foi picada por cobra jararaca ao limpar banheiro. Fato aconteceu por volta das 11h de ontem e ela só foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) cerca de 5h depois. A demora se deu por conta do difícil acesso a Porto Una, região do Cedrinho, em Corumbá, onde a mulher reside.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e demorou 2h30 para chegar no local de barco. A mulher, que estava com inchaço na mão direita, tontura e vômito.

Militares e a vítima chegaram no Porto de Ladário às 16h, ocasião em que a mulher foi transportada pela viatura de resgate até a unidade de saúde para atendimento médico.