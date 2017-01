Violência Mulher com bebê de nove meses

no colo é espancada pelo marido Vítima foi agredida no rosto, nos braços e também nas pernas

Mulher de 28 anos foi espancada pelo marido enquanto estava com filho de nove no colo. Violência doméstica aconteceu hoje de madrugada, em residência na Rua Firmo de Matos, no centro de Corumbá.

Conforme equipe do Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que segurava o bebê no colo quando foi agredida no rosto, nas pernas e mordida nos braços. A violência foi presenciada pelos três filhos do casal, todos menores.

Depois de espancar a esposa, homem colocou mulher para fora de casa e se trancou no imóvel com as crianças. Vítima foi socorrida por Bombeiros e Polícia Militar foi acionada para registrar o crime.