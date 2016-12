NEGLIGÊNCIA Mulher cai em ônibus, fratura costelas e motorista recusa prestar socorro Ela foi levada ao hospital quando os passageiros se manifestaram

Mulher, de 50 anos, caiu dentro do transporte coletivo urbano enquanto procurava poltrona para se sentar, ontem (2), em Corumbá. O motorista "arrancou" com o veículo e, com a queda, a vítima teve as costelas fraturadas e luxação no ombro.

Ao cair e ser amparada pelos populares, que pediram para o homem parar o ônibus e atendê-lá, o motorista seguiu em alta velocidade. A mulher foi auxiliada pelos passageiros e conseguiu se levantar, mas disse que sentia fortes dores no braço e nas costelas.

Insistindo para levá-la à um atendimento médico, o motorista disse que o Pronto Socorro estava longe e que fugiria da sua rota. Ele concordou apenas em deixá-la a cinco quadras da unidade, pois acreditava que ela não havia se machucado e poderia ir andando.

As testemunhas se revoltaram com a situação e só então, o homem a deixou na porta do hospital, onde foi detectado as fraturas. Ela passou por procedimento cirúrgico e foi liberada hoje. De imediato, procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência contra o motorista. Caso será investigado.