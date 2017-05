CORUMBÁ Motorista abandona carro depois

de veículo cair em córrego Bombeiros foram acionados via 193 e não encontraram motorista no local

Motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e veículo caiu em um córrego, na madrugada de hoje, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipe recebeu solicitação de socorro via 193 e, ao chegar ao local, constatou que um Fiat Palio havia tombado no córrego, na rua 7 de Setembro, bairro Cravo Vermelho.

Depois do acidente, motorista abandonou o veículo no local e foi embora, não sendo encontrado pela guarnição.

Não há informações sobre as causas e circunstâncias do acidente.