Felpuda

Nos meios políticos, o que mais se ouve é sobre a possibilidade de ex-parlamentares que se aposentaram (ou ainda não) no Tribunal de Contas de MS voltarem a disputar mandato político. Comenta-se que estão com saudades dos flashes. Resta saber se o eleitorado que tinham no passado ainda continua fiel. Afinal, como diz a máxima popular: “Quem não é visto, não é lembrado”. E conselheiro de Corte Fiscal é como vento: sabe-se que existe, mas ninguém vê. Portanto... Ester Figueiredo