CORUMBÁ Motociclista leva tiro na boca

após ser rendido em assalto A vítima teve apenas os dentes quebrados e passa bem

Homem de 45 anos foi baleado na boca, na noite de ontem (18), após ser assaltado no Bairro Aeroporto em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense o motociclista estava seguindo pela via quando dois homens armados em uma moto o abordaram anunciando o assalto. Os ladrões exigiram a moto e pertences pessoas da vítima que ao tirar o capacete para obedecer a ordem, os assaltantes efetuaram um disparo que acertou a boca do motociclista.

Ele foi encaminhado para pronto socorro imediato e teve apenas dois dentes quebrados e logo em seguida liberado pelos médicos.

A motocicleta da vítima foi encontrada parada com o alarme disparado, os assaltantes fugiram e não foram encontrados.