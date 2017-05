CORUMBÁ Morador é surpreendido com jiboia

de dois metros ao sair para trabalhar Animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e devolvido ao habitat

Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi capturada na manhã de hoje pelo Corpo de Bombeiros em Corumbá.

Segundo as informações divulgadas pelos militares, morador do Bairro Cristo Redentor seguia para o trabalho quando se deparou com o animal no portão de casa.

Os bombeiros capturaram a jiboia e a devolveram ao habitat natural.