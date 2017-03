SUSTO Morador 'dá de cara' com

jacaré no quintal de casa Animal media aproximadamente 1,5 metro de comprimento

Visita inusitada de jacaré no quintal de casa que fica no Bairro Santo Antônio, em Ladário, surpreendeu morador que, mesmo assustado, imobilizou o animal para ser devolvido à natureza.

Era por volta das 20h15min quando equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para capturar o jacaré, que media aproximadamente 1,5 metro de comprimento.

Chegando ao local, verificou-se que o animal já tinha sido capturado pelo morador e ele foi levado para ser solto na mata à margem do rio Paraguai.

Segundo o site Diário Corumbaense, este é o segundo animal capturado no mesmo bairro e o terceiro do ano, na região. Na localidade existe córrego de onde o jacaré pode ter saído. Ao longo do ano foram 77 capturas e resgates de animais silvestres na região de Corumbá, segundo registros do Corpo de Bombeiros.