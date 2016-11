CORUMBÁ Militar da reserva é achado morto com

duas perfurações de faca no pescoço Vítima, de 59 anos, estava caída ao lado da cama onde dormia

O militar da reserva da Marinha Evaldo Pereira, 59 anos, foi encontrado morto pelo irmão, no fim da tarde de ontem, na casa onde morava, na Rua Tenente Melquiades de Jesus, no Bairro Centro América, em Corumbá. A vítima foi assassinada com duas facadas no pescoço e a faca usada no crime foi deixada no local, enrolada em camiseta.

Irmão contou para policiais que foi em busca de Evaldo depois de ele não ter aparecido durante o dia na casa da mãe. De acordo com declarações, ao chegar na residência, a testemunha encontrou o carro de Evaldo estacionado na calçada e o portão trancado.

Para ter acesso à casa, foi necessário que o homem pulasse o muro. Evaldo foi encontrado morto no chão, ao lado da cama onde dormia, com duas perfurações no lado direito do pescoço.

Policiais apreenderam no cenário do crime a faca utilizada, que estava suja de sangue e enrolada em camiseta da vítima. Nenhum suspeito foi identificado e o caso está sob investigação.