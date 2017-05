CORUMBÁ Mãe entrega o filho, de 16 anos, para a polícia depois de garoto roubar mulher Infrator contou com a ajuda do irmão para cometer o crime

Um adolescente, de 16 anos, foi entregue para a polícia pela própria mãe na tarde de ontem, em Corumbá. Jovem havia roubado uma moradora, de 26 anos, pela manhã, com a ajuda de um irmão, que também é adolescente e ainda não foi encontrado pela mãe.

Conforme o portal do Diário Corumbaense, a vítima foi abordada na Rua Dom Aquino pelos suspeitos, que estavam armados com facas. Depois do roubo, fugiram com a bolsa, carteira e celular em direção ao Bairro Cervejaria. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas os jovens não foram encontrados pela autoridade policial.

Mais tarde, por volta das 15h, um dos suspeitos foi levado pela mãe até o 6º Batalhão de Polícia Militar da cidade. Ela também entregou os pertences roubados da vítima. Adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.