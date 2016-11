CORUMBÁ Jovens, de 18 e 24 anos, ficam feridos em acidente de moto em cruzamento Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro

Dois jovens ficaram feridos em acidente entre carro e moto, na manhã de hoje, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Cáceres, em Corumbá. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou as vítimas ao hospital.

Conforme os bombeiros que prestaram atendimento, o condutor da motocicleta, rapaz de 24 anos, teve fratura exposta de tíbia e fíbula, ferimento no fêmur da perna direita e laceração do joelho direito.

Já a passageira, uma garota de 18 anos, teve um corte na coxa e pé direito, além de várias escoriações pelo corpo. As vítimas foram levadas conscientes para o Pronto Socorro Municipal.