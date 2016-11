Corumbá Jovem sai para pescar com três

amigos e desaparece no Rio Taquari Desaparecimento foi na região do Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá

21 NOV 2016 Por VÂNYA SANTOS 13h:02

Jovem Samuel Rodrigues de Barros Junior, de 18 anos, desapareceu por volta das 8h de ontem, no Rio Taquari. Fato aconteceu em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. Empregador da vítima relatou para a polícia que Samuel saiu para pescar na companhia de outros três colegas. Ao chegar no rio, cada um deles seguiu para direção diferente e, no horário combinado para o retorno, o rapaz foi o único que não apareceu. Jovens acionaram mais pessoas que estavam na região para auxiliar nas buscas, mas ninguém encontrou Samuel.

Leia Também