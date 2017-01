CORUMBÁ Jovem é esfaqueado no peito

depois de discussão com rapazes Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro

Jovem de 21 anos foi esfaqueado no tórax na madrugada de hoje depois de confusão com outros rapazes, no Bairro Camalote, em Corumbá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vítima teria conseguido andar e foi socorrido no Bairro Centro América. O ferimento do lado direito estava com hemorragia.

Ele foi atendido no local e depois encaminhado para o Pronto Socorro. Os suspeitos ainda não foram identificados.