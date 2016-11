IMPRUDÊNCIA Incêndio em aterro sanitário mobiliza Bombeiros duas vezes no mesmo dia Militares foram ao local por volta das 15h20min e tiveram de voltar às 21h

Incêndio no aterro sanitário de Corumbá mobilizou o Corpo de Bombeiros duas vezes no mesmo dia. A Prefeitura também foi acionada porque há suspeita de que alguém tenha ateado fogo no terreno.

Por volta das 15h20min de ontem, os bombeiros foram chamados para irem até a estrada que dá acesso ao assentamento Taquaral, onde estava ocorrendo incêndio. Eles conseguiram controlar as chamas, usando 1,5 mil litros de água.

Às 21h30min, os militares foram chamados novamente. As chamas estavam concentradas em parte do terreno que não tinha sido atingida durante a tarde e foram necessários mais 2 mil litros de água para o combate.

Os bombeiros acionaram a secretaria responsável pelo aterro porque há indícios de que tenha sido causado por ação humana.