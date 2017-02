MEIO AMBIENTE Ibama e Polícia Federal fecham

pousada irregular durante operação Empreendimento despeja restos de construção em rio

Pousada flutuante foi multada e teve atividades suspensas depois de operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Federal (PF), no Rio Piquiri, em Corumbá.

Fiscalização constatou que empreendimento operava sem licenciamento ambiental, além de descartar telhas e entulho de obras de ampliação dentro do rio. Irregularidades renderam o fechamento do local e multa de R$ 10 mil ao proprietário.

Operação conjunta entre Ibama e Polícia Federal, na semana passada, investigou denúncias de pesca predatória durante período da Piracema. Moradores informaram sobre suposto transporte irregular de pescado nos rios Piquiri e Correntes, porém fiscalização não confirmou o fato.