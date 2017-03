Desentendimento Homem mata primo que jogava

sinuca com tiro no pescoço Irmã da vítima presenciou crime em conveniência

André Luiz Rodrigues de Moraes, 30 anos, foi morto pelo primo com tiro no pescoço em Corumbá. Crime ocorreu dentro de conveniência ontem, por volta das 23h45, quando vítima jogava sinuca com a irmã.

Desentendimento entre a dupla, conforme boletim de ocorrência, era antigo e outra agressão havia sido registrada no ano passado. Ela não foi especificada no registro atual.

A vítima bebia e jogava sinuca em conveniência quando foi surpreendida pela chegada do primo armado e disparando. Houve tentativa de fuga, sem sucesso.

Um dos disparos acertou o pescoço de André que, amparado pela irmã, morreu em frente ao estabelecimento na Rua Sete de Setembro. O autor do crime fugiu para o Bairro Cravo I.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas atestou o óbito. Caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e o corpo da vítima encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).