CRUELDADE Homem mata cachorro a tiros

porque animal 'invadiu' propriedade Animal ainda teria sido jogado em poço depois de ser morto

Morador de assentamento, de 41 anos, denúnciou o vizinho após ser ameaçado ontem (20), em Corumbá. Intimidação aconteceu depois de o suspeito matar cachorro da vítima a tiros de espingarda, pois animal entrou em sua propriedade.

Conforme o boletim de ocorrência, três cachorros da vítima teriam saído correndo atrás de vacas até o lote vizinho. Em seguida, ele saiu atrás dos cães, mas ouviu quatro disparos e gritos dos animais.,

Chegando no local, o morador deparou-se com o suspeito, junto ao pai e o irmão, com a arma na mão. Ele teria dito em, tom ameaçador: “matei seu cachorro, pega uma corda para arrastar ele”.

Vítima saiu do local depois que o pai do suspeito mencionou que “algo pior poderia acontecer” caso ele continuasse por ali. Cachorro morto foi jogado em um poço.

O atirador é conhecido por ameaçar pessoas da região e já teria disparado contra outros moradores. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e será investigado pelo delegado Pablo Gabriel Farias da Silva.