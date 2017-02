Socorrido Homem espancado por sete disse que "conseguiu derrubar três" Ele teve ferimentos no corpo e edemas no rosto

Homem de 34 anos foi espancado por sete pessoas no começo da madrugada de hoje. Caso aconteceu por volta de 1h, na Rua Delamare, no Centro de Corumbá.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, no local, se deparou com a vítima consciente, desorientada e caída no chão. Ele apresentava sinais de embriaguez, estava com ferimentos no corpo, edemas no rosto, foi socorrido e encaminhado para o pronto socorro.

Vítima disse aos militares que “sete homens o espancaram, mas ele conseguiu derrubar três”. Os agressores, no entanto, não foram encontrados.