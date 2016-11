CORUMBÁ Homem é esfaqueado pelo cunhado

e socorrido com hemorragia Vítima foi levada para atendimento médico em hospital

Discussão entre cunhados terminou com um deles esfaqueado, por volta das 22h de ontem, na Rua Antônio João no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Conforme o portal Diário Corumbaense, equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima que tinha duas perfurações de faca, na coxa direita e costas.

O autor da tentativa de assassinato seria o cunhado, irmão da esposa do rapaz. O crime teria sido praticado devido a discussão. Ainda de acordo com a notícia, a vítima foi levada para hospital com hemorragia.