Violência Homem é esfaqueado no tórax

em cruzamento de Corumbá Segundo bombeiros, vítima estava consciente e orientada

Homem de 38 anos foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros depois de ser esfaqueado no tórax. Caso aconteceu ontem à tarde, no cruzamento da Rua Edu Rocha com Rua Cuiabá, na cidade de Corumbá.

Conforme os socorristas, apesar dos golpes de faca, vítima estava consciente e orientada. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o pronto-socorro do hospital municipal.