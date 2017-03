Anel viário Homem é encontrado com fraturas

nas pernas e ferimento no rosto Vítima estava gravemente ferida e foi socorrida por Bombeiros

Homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado gravemente ferido, ontem à noite. Ele estava no anel viário próximo a entrada da Estrada da Bocaiúva, em Corumbá.

De acordo com equipe do Corpo de Bombeiros, homem foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano encefálico, fratura nas duas pernas e vários ferimentos no rosto.

Vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Guatós, onde recebeu atendimento médico.