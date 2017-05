Investigação Homem é assassinado com

pedradas na cabeça em cruzamento Bombeiros foram acionados, mas vítima estava sem sinais de vida

Homem de aproximadamente 60 anos, ainda não identificado, foi assassinado a pedradas nesta madrugada. Crime aconteceu por volta de 4h30 de hoje, no cruzamento das ruas Campo Grande e Goiás, no Bairro Aeroporto, em Corumbá.

Equipe do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para atender ocorrência de agressão física, mas quando chegou no local a vítima não apresentava mais sinais de vida. Médico constatou a morte no local das agressões.

Foram verificados vários ferimentos na cabeça do homem, provocados por golpes desferidos com pedra. Vítima não portava documentos e, por essa razão, não foi identificada. Caso será apurado por investigadores da Polícia Civil.