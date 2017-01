CRUELDADE Homem agride esposa e acerta soco

em rosto de bebê de nove meses Marido chegou bêbado em casa e deu início às agressões

Pai de um bebê de nove meses acertou um soco no rosto do filho durante briga de casal, em Corumbá. A criança estava no colo da mãe durante as agressões.

De acordo com o site Folha MS, a vítima disse aos policiais que o marido, de 60 anos, teria chegado a residência embriagado, quando passou a agredi-la com socos e chutes na frente dos filhos.

Durante a briga o marido acertou o bebê, que ficou com um hematoma na testa. A mulher conseguiu fugir e pediu ajuda aos militares.

O homem se trancou dentro da casa com os outros dois filhos do casal, mas foi detido e levado para a delegacia de polícia. A mulher e as crianças foram levadas para o hospital.