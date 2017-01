OPERAÇÃO XADREZ Gaeco ouve novas testemunhas em operação sobre corrupção nos presídios Operação terminou com dois gestores presos por tráfico e corrupção

Dez pessoas serão ouvidas, hoje, pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Cristiane Mourão, Thalys Franklyn de Souza e Tiago Di Giulio Freire, em parceria com promotores de Corumbá. A ação é desdobramento da “Operação Xadrez” que terminou com afastamento de dois diretores de presídios na cidade.

Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual, com estes depoimentos os promotores esperam recolher novas provas sobre esquema de venda de drogas e outros crimes dentro do sistema prisional. O MPE não descarta a possibilidade novas diligências e até mesmo prisões.

NOVA DIREÇÃO

O nome dos novos diretores dos presídios de regime fechado e semiaberto de Corumbá deverá ser publicado no Diário Oficial de amanhã (25), conforme previsão do diretor da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), Ailton Stropa.

“Estamos analisando os nomes porque temos que analisar com critério, mas já tem gente cuidando das unidades”, declarou Stropa, sem divulgar nomes.

Operação Xadrez, feita na segunda-feira (23), terminou com a prisão de Ricardo Wagner Lima do Nascimento, diretor do presídio masculino de regime fechado, e Douglas Novaes Vilas, do presídio semiaberto masculino, respectivamente.

Eles integravam grupo criminoso que traficava drogas e ainda cometia crimes como corrupção, peculato e falsidade documental. Vereador Youssef El Sala (PDT), comerciantes e presos também são alvos da operação do Gaeco.