CRIME ELEITORAL Futuro de Ruiter pode ser definido pela Justiça antes da diplomação Ruiter está sendo investigado por “compra de voto”

Novas provas apresentadas pela Polícia Federal na Ação de Investigação Judicial Eleitoral são consideradas “explosivas” para detonarem com a eleição de Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB) a Prefeitura de Corumbá. A expectativa da promotora de Justiça Ana Rachel Borges de Figueiredo é desses novos “dados incriminadores” da PF influenciarem na condenação de Ruiter. A promotora acredita numa decisão judicial antes da diplomação, marcada para o dia 15 deste mês.

Ruiter é acusado de comprar votos de “bolivianos” para votar em sua candidatura para prefeito de Corumbá. Ele venceu a eleição, mas pode não concluir o mandato, se a Justiça condená-lo pelo crime eleitoral.

O esquema deu certo, no primeiro momento, para influenciar no resultado da eleição, dando vitória a Ruiter, mas acabar errado depois da ação da Polícia Federal desmascarar a “operação de compra de voto” na Bolívia. Os agentes federais surpreenderam os eleitores, residentes em Puerto Suárez e Puerto Quijaro, atravessando a fronteira com táxi pago pelo esquema de Ruiter.

A promotora considera imprescindível a inclusão dos relatórios da Polícia Federal na ação para formação da convicção da Justiça sobre a prática de crime imputada a Ruiter. Ela não tem dúvida sobre o aliciamento de “eleitores bolivianos” para desequilibrar a disputa eleitoral em Corumbá.

No inquérito policial em fase de investigação, quatro pessoas testemunharam em defesa do prefeito eleito e quatro da Polícial Federal foram arrolados pelo Ministério Público Eleitoral. Eles confirmaram o transporte ilegal dos “eleitores bolivianos”.

De acordo com a promotora de Justiça, Ana Rachel, uma das testemunhas da defesa está sendo investigada no Inquérito Policial juntamente com Ruiter e o vereador eleito Irailton Oliveira Santana, o Baianinho. Outra, conhecida apenas por Kathia, foi uma das eleitoras transportada pelo esquema de Ruiter. Ela não confirmou a versão apresentada à Polícia Federal e o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial por crime de falso testemunho. “Dos 11 eleitores ouvidos, somente ela voltou atrás”, comentou a promotora de Justiça.

“Tem saído muitas inverdades na mídia. As provas são muito mais materiais que testemunhais”, explicou Ana Rachel. “O fato é que todos os eleitores transportados no dia da eleição, confirmaram à Polícia Federal o transporte e o Ruiter seria o beneficiário”, afirmou.