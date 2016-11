CORUMBÁ Mostra interativa comemorar Dia do Pantanal e do Rio Paraguai Exposição conta com fotos e vídeos, possibilitando interação do público

22 NOV 2016 Por MARIANE CHIANEZI 15h:41

A mostra acontece até o dia 30 de novembro - Divulgação Em comemoração ao Dia do Pantanal e ao Dia do Rio Paraguai, a exposição “Pantanal: Paraíso das Águas”, acontece até o próximo dia 30 de novembro em Corumbá. No local de exposição, há fotos e vídeos, onde os visitantes interagem e aprendem sobre os diferentes ambientes aquáticos e divisões do Pantanal, além das principais ameaças à conservação, sobre a cultura do povo pantaneiro e a importância da maior área úmida do planeta. A mostra é organizada pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. SERVIÇO Estação Natureza Pantanal Edifício Sleiman – Ladeira José Porto Geral - Corumbá (MS) FUNCIONAMENTO Até 30 de novembro Terça a sexta-feira Das 9h às 11h20 Das 14h às 17h20 Sábados Das 14h às 18h

