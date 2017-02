DETIDOS Funcionários de mercado são

flagrados furtando queijos Crime foi denunciado ontem à polícia e autores foram detidos

Furto de queijos que ocorria há alguns dias em mercado veio à tona depois que imagens do sistema de segurança foram analisadas e três funcionários flagrados praticando o crime. O estabelecimento comercial onde o fato aconteceu fica na alameda Nair Figueiredo Dobes, no Bairro Popular Nova, em Corumbá.

De acordo com notícia do site Diário Corumbaense, gerente declarou para policiais ter flagrado por câmeras, no fim da tarde de ontem (24), funcionários de 19, 29 e 30 anos, com três peças de queijo mozarela, entrando em carro que estava estacionado atrás do mercado.

No mesmo momento, equipe foi verificar e constatou que dentro do estabelecimento comercial havia mais nove peças de queijos organizadas para serem furtadas. Seguranças detiveram os ladrões e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. As imagens que mostram o momento da ação criminosa e nomes do autores não foram divulgados.