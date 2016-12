Animal silvestre Funcionário encontra sucuri

de quatro metros em hotel Cobra estava enrolada em filhote de cachorro da raça buldogue

Sucuri de aproximadamente quatro metros foi capturada, por volta das 15h de ontem, no porto do Hotel Gold Fish, que fica na Avenida Rio Branco, na cidade de Corumbá. Animal estava agarrado a um filhote de cachorro da raça buldogue, que sobreviveu ao ataque.

De acordo com equipe do Corpo de Bombeiros, militares conseguiram soltar o cachorro e capturaram a cobra, que em seguida foi solta em área próximo ao Rio Paraguai.

Funcionário relatou aos socorristas que é comum animais silvestres aparecerem no porto do estabelecimento, no entanto, essa é a primeira vez que cachorro do hotel é atacado.