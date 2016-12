Crime Ambiental Fazendeiro é multado em meio milhão

por construir seis aterros no Pantanal Infrator terá prazo de 90 dias para desfazer os seis aterros construídos

Dono de fazenda no Pantanal da Nhecolândia foi multado em mais de R$ 500 mil por construir seis aterros em área de vazantes para alterar o curso de água no entorno da propriedade rural em época de cheia. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) descobriram o crime ambiental depois de receberem denúncia.

Conforme o Diário Corumbaense, agentes ambientais do escritório regional do Ibama mapearam os aterros com GPS. Por meio de coordenadas geográficas e imagens via satélite, fiscais descobriram que um dos aterros mede 1.400 metros de comprimento e quatro metros de inclinação.

“Ficamos surpresos pela magnitude do dano ambiental constatado” ressaltou Gilberto Costa, chefe do Ibama, em Corumbá.

Fazendeiro foi multado em R$ 500.500,00 e também notificado a desfazer os aterros no prazo de 90 dias, sendo que o cumprimento da notificação será monitorado por fiscais do instituto ambiental.