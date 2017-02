Felpuda

Alguns dos vereadores de primeira viagem vêm chamando atenção pela voracidade com que têm avançado sobre as ações da prefeitura, mesmo sem ter participação nenhuma, apenas com o objetivo de ganhar holofotes. Essa tchurminha, dizem, já foi colocada na lista de “apropriação indébita” e está recebendo críticas e mais críticas nas mídias sociais. Agindo assim, nobres edis correm o risco de ficarem desacreditados, antes mesmo de terem créditos... Ester Figueiredo