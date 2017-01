POLÍCIA Estudante sofre suposto sequestro e família a resgata na fronteira com Bolívia Jovem foi encontrada assustada em terminal rodoviário

Vandrielly Recalde, de 18 anos, estudante de enfermagem de Corumbá, foi encontrada na tarde de hoje, no terminal da rodoviária de Santa Cruz de la Sierra, distante cerca de 600 quilômetros da fronteira da Bolívia com Corumbá, após a família divulgar foto e registrar o desaparecimento nas redes sociais.

De acordo com o site Diário Online, a jovem desapareceu ontem, às 18h, na frente da faculdade, no Centro de Corumbá. A irmã da acadêmica, de 24 anos, registrou a ocorrência na Polícia Civil e informou que Vandrielly teria saído às 17h de casa para ir ao curso e, ao chegar ao local, enviou mensagem por celular para a mãe dizendo que já estava na instituição.

A mãe então perguntou se ela já estava na aula, quando respondeu que estava esperando a professora chegar. Depois disso, tentou ligar novamente para a filha e não conseguiu falar com ela.

À 1h15min de hoje, uma mensagem em espanhol via WhatsApp foi enviada para o celular da irmã que dizia: “Ella está bien no se preocupe” (Ela está bem, não se preocupe). No entanto, a irmã suspeitou que a mensagem não fosse da estudante.

Por volta das 5h40min, outra mensagem foi enviada para a irmã: “Os caras jogaram o meu chip”. Depois dessa mensagem, a irmã não conseguiu mais contato com Vandrielly.

Antonielly Recalde, outra irmã da estudante informou que a jovem teria sido levada por dois bolivianos que a colocaram em um carro, na frente da faculdade, e a levaram supostamente dopada até Santa Cruz de la Sierra, por volta das 18h de ontem.

De acordo com a irmã, Vandrielly teria falado de forma estranha com a mãe pelas mensagens. Às 18h a jovem desligou o celular. “Minha mãe achou estranho porque a aula não começa nesse horário, começa um pouquinho mais tarde, às 18h40”, contou a irmã.

Ainda segundo a irmã, às 21h40, o mototaxista que transporta a estudante estaria esperando por ela na frente da faculdade, mas ela não saiu. A mãe conseguiu falar com colegas de sala da estudante e foi informada que a filha não assistiu às aulas e não foi vista na faculdade.

Por volta das 5h de hoje ela entrou em contato dizendo que estava bem. 'Tony, eu não sei onde estou, estou perdida, perto de uma placa escrito Santa Cruz, não sei onde estou', dizia a mensagem que a jovem enviou para Antonielly Recalde.

“Aí eu falei que ela ficasse calma que a gente iria buscá-la. Ela me mandou uma foto e estava todo escuro o lugar, depois disso a gente perdeu contato”, relatou a irmã.

Depois disso, o pai da estudante foi à polícia boliviana buscar ajuda e divulgar a foto da menina nas redes sociais. Ainda pela manhã, policiais da Bolívia teriam entrado em contato com a família em Corumbá afirmando terem achado Vandrielly, assustada, no terminal da rodoviária de Santa Cruz de la Sierra.

Para a Polícia Federal ainda é precipitado falar em sequestro ou tráfico de pessoas no momento. O caso está sendo apurado.