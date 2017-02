Corumbá Duas cobras foram capturadas em duas residências em menos de 24h Os ofídicos foram soltos na mata nativa

O Corpo de Bombeiros capturou duas cobras em apenas 24 horas em dois bairros na cidade de Corumbá. Várias capturas estão sendo realizadas no começo do ano na cidade e no Estado.

De acordo com os bombeiros, uma jiboia de um metro e meio foi encontrada no quintal de uma residência, no bairro Universitário, enquanto o proprietário realizava a limpeza do local. O segundo ofídico de 40 cm que não teve a espécie divulgada foi encontrado na cozinha em baixo da geladeira de uma residência no bairro Aeroporto.

Os animais foram capturados pelo Corpo de Bombeiros e depois soltos na mata nativa.