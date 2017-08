Corumbá Doze crianças passam mal e são internadas depois de festa em creche Prefeitura informou que evento era particular, mas está prestando assistência

Doze crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico durante uma festa realizada na creche municipal Maria Benvinda Rabello, ontem, em Corumbá. Elas permanecem internadas e devem passar por avaliação pediátrica hoje.

De acordo com a Prefeitura do Município, festa era particular e não foi promovida pela unidade de ensino. Cerca de 110 crianças participaram do evento e 12 apresentaram sintomas de vômito e diárreia.

Todas as crianças foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Guató e Pronto-Socorro, onde permanecem em observação. Três apresentaram quadro de desidratação e foram internadas para aplicação de soro endovenoso.

Secretaria Municipal de Saúde fez a coleta de sangue de todas as crianças e amostras serão encaminhadas hoje para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Campo Grande, para descobrir as causas do vômito e diárreia.

Prefeitura informou que, apesar de não ter responsabilidade sobre a festa, está prestação toda a assistência médica as crianças.