CÃES VIOLENTOS Dois homens são atacados por

pit bulls; 2º caso em uma semana Vítimas sofreram mordidas e tiveram que ser socorridas

Dois homens, de 59 e 69 anos, foram atacados por dois pit bulls e tiveram que ser levados para hospital. O episódio aconteceu por volta das 6h40min de hoje, no cruzamento entre as ruas Gonçalves Dias e Luis Feitosa, em Corumbá.

De acordo com equipe do Corpo de Bombeiros, os dois homens caminhavam pela via pública quando foram atacados pelos animais. A vítima, de 69 anos, sofreu ferimentos na perna e braço do lado direito. O outro homem sofreu mordida no rosto e braço direito.

Os cachorros pertencem a jovem, de 18 anos, e foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde ficarão dez dias em observação.

MAIS CASOS

Este foi o segundo ataque envolvendo a mesma raça que aconteceu em Mato Grosso do Sul, em uma semana. Na quinta-feira (19), mulher, de 51 anos, teve a casa invadida por dois cães, no bairro Moreninha IV, em Campo Grande. O cachorro da moradora acabou morto.

Fora do Estado, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, idoso de 83 anos morreu na madrugada de sábado (7) após ser atacado por três cachorros, também pit bulls.