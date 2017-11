Corumbá Dois criminosos morrem em confronto

com a polícia durante tentativa de roubo Suspeitos não foram identificados e um terceiro criminoso conseguiu fugir

Dois criminosos, ainda não identificados, morreram em confronto com a Polícia Militar na noite de ontem, durante uma tentativa de roubo, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe da Força Tática foi acionada para deslocar-se até o Bairro Popular Nova, onde, segundo denúncia, havia um grupo de três a cinco pessoas realizando uma série de roubos.

Conforme a denúncia, criminosos agiam próximo a uma lombada e, armados, abordavam vítimas quando elas passavam pelo local e anunciavam o roubo. Há registros de casos no local desde 2016.

Por volta das 23h de ontem, após nova denúncia, equipe da PM foi até o local e flagrou o momento em que um motociclista foi rendido por trio armado e encapuzado. Eles apontaram a arma para a cabeça da vítima e ordenaram que ele entregasse o veículo.

Policiais se identificaram e deram ordens para que os bandidos largassem a arma.

Neste momento, os criminosos apontaram a arma na direção da equipe policial e, um deles, efetuou um disparo contra a guarnição, que revidou para se defender.

No confronto, dois criminosos foram atingidos pelos disparos e um conseguiu fugir por região de matagal. Os feridos foram socorridos pela própria PM e encaminhados ao pronto-socorro municipal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Com os criminosos foram encontrados em revólver calibre .22, com três munições do mesmo calibre intactas e uma deflagrada e um revólver calibre .38, com seis munições intactas.

Motociclista que foi rendido pelo grupo não sofreu ferimento, mas ficou em estado de choque e passou mal.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá como morte a esclarecer e roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma na forma tentada.