Corumbá Distraído, homem atinge a cabeça

do filho de dois anos com facão Pai afirmou que não percebeu a presença da criança

Menino de dois anos foi atingido pelo pai, com golpe facão na cabeça, ontem (17), em fazenda de Corumbá, região do Pantanal. A criança teve corte de 10 centímetros e foi encaminhada para hospital.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o pai estava trabalhando com facão quando a criança aproximou-se sem ele ver e, acidentalmente, atingiu a cabeça dela.

Vítima foi encaminhada para o hospital mais próximo de Corumbá, onde recebeu atendimento médico e está bem, conforme a reportagem.