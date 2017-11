Nove foragidos Detentos serram grades e fogem

pelo telhado de presídio Presos também usaram corda artesanal em fuga

Nove detentos fugiram do Estabelecimento Penal Semiaberto na noite de ontem (4), em Corumbá. A evasão foi percebida durante a checagem, realizada por volta das 19h40. Os presos serraram grades de celas e com o auxílio de uma corda artesanal fugiram pelo telhado do presídio.

De acordo com o site Diário Corumbaense, um agente encontrou uma corda artesanal feita com tecidos, conhecida como “teresa”, no telhado da cela 01. Com o apoio de outro agente, ele retirou a corda e confirmou que havia danos no telhado do prédio.

Os dois decidiram fazer o “confere” em toda a unidade e identificaram ausência de outros indivíduos nas celas 09 e 10. Ao todo, nove presos fugiram.

Em todas as celas da unidade havia danos nas grades, e por este motivo internos foram isolados ou remanejados para as outras celas. Os nove foragidos, além de um interno encontrado tentando reposicionar uma barra de ferro, responderão por dano ao patrimônio público.

Os foragidos são: Willian dos Santos Felizardo; Adelcio Nascimento Silva Neto; Aguinaldo de Almeida da Silva; Alberto Ferreira da Silva Filho; Aldo Henrique de Paula Ribeiro; Jonilson Rodrigues de Moura; Jorge Henrique Gomes Nunes; Thiago Surubim e Edvam Marques de Oliveira. Boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e a Polícia Militar já foi informada sobre a evasão.

ESTRUTURA PRECÁRIA

Ainda segundo o Diário Corumbaense, esta não é a primeira vez que o Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto registra fuga de internos.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, o prédio do semiaberto, localizado na rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, não tem condições de realizar a custódia de presos, pois além da superlotação, não apresenta nenhuma estrutura que garanta segurança. Além disso, são poucos agentes para monitorar 120 presos.

Em setembro passado, após a divulgação do relatório do sindicato, a Agência Estadual do Sistema Penitenciário informou que tem buscado há tempos local com estrutura de segurança mais adequada que o atual para locação na cidade, porém, nenhum prédio foi compatível minimamente para atender as necessidades do semiaberto.

“É muito importante destacar que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Agepen têm como prioridade a construção do novo semiaberto masculino em Corumbá. Já está definido o terreno, estando em fase de finalização da documentação de transferência da área, para início da construção, com obra a ser executada sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul)”, informou a assessoria de imprensa da Agepen na época.