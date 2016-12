Tentativa de homicídio Depois de bebedeira, mulher tenta assassinar marido a facada Caso aconteceu hoje de madrugada em residência na cidade de Corumbá

Homem de 53 anos foi esfaqueado na região lombar pela própria companheira. Tentativa de homicídio foi por volta das 3h20 de hoje, em residência localizada na Rua XV de Novembro, Bairro Cravo 3, na cidade de Corumbá.

De acordo com testemunhas, a briga de casal aconteceu depois que os dois consumiram bebida alcoólica.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e no local se deparou com a vítima caída e apresentando hemorragia. Ele estava consciente, mas com dificuldades respiratórias.

Socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao homem e o encaminharam para o pronto socorro.