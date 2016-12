Assentamento Paiolzinho Criança de 3 anos engasga depois de engolir pregos e é socorrida por bombeiros Mãe disse que menino pegou saco de pregos no armário e colocou na boca

Criança de 3 anos engoliu vários pregos durante brincadeira e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ontem, no assentamento Paoilzinho, distante 25 km de Corumbá.

De acordo com os bombeiros, equipe foi acionada pela mãe do menino, que informou que a criança pegou um saco de pregos do armário, colocou alguns na boca e engasgou.

Socorristas fizeram os primeiros socorros e criança expeliu alguns pregos depois de manobra de desobstrução de vias aéreas.

No entanto, como ele havia engolido alguns, foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento Médico para avaliação. Ele estava consciente e respirando, mas assustado com a situação.